Президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников поделился мнением о составе сборной России на чемпионат мира по водным видам спорта в Южной Корее. Слова легенды советского плавания приводит агентство РИА Новости.

«Спортсмены, которые выполнили условия отбора, вошли в состав на чемпионат мира. И, я думаю, состав боеспособный», — заявил Сальников. По мнению президента ВФП, в сборной есть как и опытные пловцы, так и те, кто первый раз будет выступать на столь крупном турнире. «Мы надеемся и на нашу юниорскую команду. Им вполне по силам побороться за самые высокие места и подняться на пьедестал», — заключил Сальников.

Напомним, чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в г. Кванджу, Южная Корея с 12 по 28 июля.