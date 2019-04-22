Защитник хоккейного клуба «Виннипег Джетс» Богдан Киселевич получил вызов в сборную России. Игрок присоединится к команде для подготовки к чемпионату мира, который будет проходить в мае в Словакии.

О том, что главный тренер сборной Илья Воробьёв вызвал игрока в команду, сообщил агент Дэн Мильштейн. «Киселевич получил вызов в сборную России и присоединится к национальной команде сразу после прохождения медосмотра в клубе», — заявил Мильтшейн, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, «Виннипег» вылетел из Кубка Стэнли, проиграв «Сент-Луиз Блюз» со счётом 4-2 в серии.

На чемпионате мира сборная России сыграет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Мировой чемпионат пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.