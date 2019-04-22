Стало известно, как возросла посещаемость чемпионата России по футболу после чемпионата мира 2018 года. Об этом РИА Новости сообщил директор Российской футбольной премьер-лиги по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин.

По словам Мейтина, к 24-му туру общая посещаемость выросла на 24 процента. На матчи чемпионата России в нынешнем сезоне пришло на 751 366 человек больше. В прошлом сезоне к данной отметке все матчи РПЛ посетило 2 433 844 человека, а в этом году — 3 185 250 человек.

Рост количества зрителей на трибунах в первую очередь связан с вводом в эксплуатацию новых стадионов и возросшим интересом к футболу у рядовых граждан и семей с детьми. Средняя посещаемость матчей ФК «Зенит» в этом сезоне составляет около 45-50 тысяч человек.