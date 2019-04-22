Петербургские гимнастки Дина и Арина Аверины выступят на финальном этапе Кубка мира в Азербайджане. Соревнования будут проходить в Баку в период с 26 по 28 апреля.

Как сообщает агентство «Р-Спорт», помимо Авериных в Азербайджан отправятся Анастасия Максимова, Мария Толкачева, Анастасия Шишмакова, Евгения Леванова, Диана Менжинская и Анжелика Стубайло. Спортсменки входят в основной состав сборной России в групповых упражнениях.

Напомним, также стало известно, что Аверины примут участие в чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что сёстры Аверины завоевали восемь медалей на этапе Кубка мира в Пезаро. В индивидуальном многоборье первое место на пьедестале заняла Дина Аверина, а ее сестра Арина стала серебряным призером соревнований. В финале отдельных видов Дина Аверина завоевала две награды высшей пробы – за упражнения с булавами и лентой. Кроме того, на ее счету серебро в упражнении с обручем и бронза в упражнении с мячом. Арина Аверина завоевала две золотые медали в упражнении с обручем и мячом.