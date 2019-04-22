Защитник «Виннипег Джетс» Богдан Киселевич вызван в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира, который состоится в мае в Словакии. Хоккеист присоединится к национальной команде сразу после прохождения медосмотра в клубе — 23 апреля.

Текущий сезон для Киселевича выдался сложным. Начинал он его во «Флориде», где 29-летний защитник провел 32 игры и набрал 8 очков с показателем полезности «-3». Затем его обменяли в «Виннипег», где Богдан так и ни разу не вышел на лед в составе своей команды.

Напомним, что на групповом турнире ЧМ сборная России сыграет с командами Чехии, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.