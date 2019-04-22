Матвей Сафонов — новая надежда российского футбола и свежая кровь во вратарской линии. Рассказываем, чем крут этот молодой голкипер.

Год назад весь Краснодар волновался из-за удивительной новости: в столицу края приезжает «Реал». Правда, не тот, где Рамос и Роналду, а молодежная команда футболистов до 19 лет. Испанским мадридцам предстояло играть с краснодарской молодежкой в Юношеской лиге УЕФА. 35-тысячный стадион был заполнен, а ребята показали отличную игру, уступив более мастеровитому сопернику только в серии пенальти. В воротах этой команды играл Матвей Сафонов, которого в этом году Мурад Мусаев ставит в основной состав, а специалисты сравнивают с Акинфеевым.

В первые 120 минут той игры не было забито ни одного мяча, а Сафонов сделал несколько отличных сейвов, уже тогда можно было увидеть в нем хорошего вратаря. Кстати, в том матче играли и Иван Игнатьев, и Магомед-Шапи Сулейманов, и Даниил Уткин. Все они сейчас выступают в основе «Краснодара».

После игры Сафонов дал интервью, в котором объяснил поражение в серии пенальти лучшей подготовкой соперника. Через десять месяцев голкипер провел первый матч за основной состав «Краснодара» в Кубке России. А еще через неделю дебютировал в Лиге Европы из-за болезни Андрея Синицына. После игры Сафонов удивил всех отличным интервью, где на провокационный вопрос журналиста ответил резко, как и полагается в таких случаях. У Матвея спросили, доволен ли он, что заболел Синицын. «Это что за провокация?» — ответил Сафонов, и на этом интервью закончилось.

После игры с «Краснодаром» молодому киперу стали доверять место в воротах, и доверие он оправдывал. Даже ходили слухи об интересе со стороны «Фиорентины» к Сафонову, но это так и осталось на уровне слухов. В ноябре Сафонова даже признали лучшим футболистом «Краснодара» по итогам месяца, но стопроцентного доверия со стороны тренерского штаба к нему все еще не было. Основным вратарем команды он стал уже в 2019 году, а в момент, когда Игнатьев начал скандалить с клубом по поводу нового контракта, Матвей просто подписал новое долгосрочное соглашение на условиях клуба.

В этом сезоне Сафонов провел восемь матчей в российской премьер-лиге и четыре встречи отыграл на ноль. Каждый второй сухой матч — неплохо для новичка. Тот же Лунев за 24 матча провел только девять сухих игр. Еще одна хорошая черты Сафонова — он не стесняется вовремя «напихать» своим защитникам, если они творят глупости в своей штрафной. Несмотря на возраст, Сафонов знает, что он — главный у своих ворот, и ему с его позиции видно лучше всего, где защита позиционно ошибается.

В матче с «Зенитом» Сафонов показал, что у сборной России есть не только Лунев и Гильерме. Молодой вратарь тащил и выручал свою команду. Да, штрафной в исполнении Ракицкого – вина именно Сафонова, но Матвею только 20 лет, и наверняка этот момент он уже разобрал несколько раз. Сафонов – будущее сборной России, как и Сулейманов, Игнатьев и Уткин. Главное, чтобы эти ребята прогрессировали. По вратарю Сафонову точно видно, что он готов бороться не только за место в «Краснодаре», но и за место в сборной. И он наверняка скоро его получит.