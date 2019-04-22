В городе Губаха Пермского края появилась новая ледовая арена. Ее возвели по инициативе форварда и вице-капитана СКА Евгения Кетова.

Работы по ее возведению начались в 2017 году. Реализация строительства стала возможной с помощью сотрудничества фонда Елены и Геннадия Тимченко, а также краевых и муниципальных властей. СКА публично поздравил с открытием арену.

В текущем сезоне 33-летний Кетов сыграл 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. В его активе одна шайба и шесть голевых передач с показателем полезности «+4» и 18 штрафных минутах. В Кубке Гагарина Кетов не отличался результативными действиями, сыграв в девяти матчах. Большую часть турнира он был травмирован.