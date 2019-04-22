Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о вратаре московского ЦСКА Илье Сорокине.

По словам Хартли, Илья Сорокин очень напоминает ему Евгения Набокова, который играл за «Сан-Хосе», когда канадец тренировал «Колорадо».

Хартли добавил, что после нынешнего финала, да и всего плей-офф, Сорокин как будто вернул его в 12 лет, когда он восхищенно наблюдал за Третьяком.

«Даже если нам удавалось справиться с защитой ЦСКА, тут как тут появлялся Сорокин и делал классные сэйвы. Очень важные. Битва между Ильей и Игорем Бобковым получилась классная. Но ЦСКА уж слишком хорош. Очень опытная команда, которая много лет строилась», — сказал Хартли, слова которого приводит официальный сайт «Авангарда».

Напомним, ЦСКА завоевал Кубок Гагарина 19 апреля. Московские армейцы обыграли омский «Авангард» во всех четырёх матчах серии. Однако заключительная игра получилась для ЦСКА непростой: команда проигрывала со счётом 2:0 по ходу встречи, а вырвать победу смогла лишь в овертайме.