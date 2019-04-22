Александр Григорян, работавший в последнее время на телевидении, стал новым главным тренером «Тамбова», который занимает первое места в таблице ФНЛ.

По словам спортивного директора «Тамбова» Павла Худяков, такое решение было принято из-за небольшого спада в команде — нужно было оживить коллектив. В этом причина увольнения предыдущего тренера Искакова.

«Марат Искаков — очень хороший человек и тренер, очень много для нас сделал. Мы идём на первом месте сейчас — это его заслуга. Огромное спасибо ему и штабу. Но нужно было перезарядить команду из-за последних матчей», — приводит слова Худякова «Чемпионат».

Худяков отметил, что Григорян полтора года готовился к РПЛ, здорово анализируя все команды будучи экспертом на ТВ. Контракт с тренером подписан до конца следующего сезона.

«Тамбов» после 32 туров имеет 62 очка и опережает ближайшего преследователя «Сочи» на четыре балла. Первый матч Григорян проведет против «Шинника» послезавтра.