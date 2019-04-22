Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может уйти из клуба в летнее трансферное окно на правах аренды.

Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Marca. по информации источника, руководство мадридцев рассматривает такую опцию, если футболиста не получится продать. В «Реале» понимают, что могут остаться без внушительной суммы с трансфера форварда, но готовы пойти на такой шаг, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Ранее сообщалось, что Бэйл может стать футболистом итальянского «Милана». Об этом сообщает Don Balon. По информации источника, миланский клуб хочет заплатить за переход валлийского нападающего 100 миллионов евро.

Кроме того, агент валлийского нападающего «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт прокомментировал критику, которая в последнее время обрушилась на его клиента. «Фанаты должны целовать ему ноги», — добавил агент.