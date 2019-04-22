Экс-легенда «Зенита», тренер и эксперт Андрей Аршавин рассказал о своей активности в социальных сетях. По словам бывшего футболиста, инстаграм и он — это две противоположности. Однако современные реалии и нынешняя деятельность Аршавина требуют заниматься публикацией постов.

«Веду соцсети постольку-поскольку, как могу и умею, редко прошу кого-то помочь. Буду продолжать в том же духе. Если увижу, что надо переформатироваться, то буду меняться», — отметил в интервью RT на русском Аршавин.

Отметим, что сейчас у Аршавина почти 80 тысяч подписчиков, но только 27 публикаций. Аршавин предпочитает «сторис», где старается выкладывать короткие ролики и фото.