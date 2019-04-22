Главный тренер челябинского «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал слухи о переходе Вячеслава Войнова и Даниса Зарипова в его команду.

По словам Скудры, Вячеслав Войнов — один из сильнейших российских защитников.

«Да, он не играл год, но Войнов — профессионал. Думаю, что, пройдя предсезонный этап, он может не только вернуться на былой уровень, но и в чём-то добавить. Поэтому никаких опасений нет», — сказал Скудра. Тренер считает, что ни один тренер не отказался бы от защитника столь высокого уровня. Скудра надеется, что работа по приобретению Войнова даст положительный результат.

«Зарипов? Исходя из прессы, складывается ощущение, что приоритетом для Зарипова является «Ак Барс». У ребят должно быть желание играть за «Трактор». Для меня важно, чтобы игрок стремился и видел себя в этой команде. Я получаю от подобных заявлений дополнительную мотивацию», — сказал Скудра, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев рассказал, что летом агент игрока Александр Тыжных дал ему понять, что есть вариант, при котором Войнов может вернуться в Челябинск и помочь своему родному клубу.

Отметим, Вячеслава Войнова дисквалифицировали в НХЛ на весь следующий игровой сезон. Об этом стало известно исходя из заявления на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.