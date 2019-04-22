Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев пропустит оставшиеся матчи сезона-2018/19.

Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба. Как сообщается на сайте, у футболиста обнаружена травма правого колена.

Отметим, Черышев получил повреждение на 34-й минуте матча между «Валенсией» и «Бетисом» и ему пришлось покинуть поле. Вместо Черышева на замену вышел нападающий Родриго.

Напомним, в матче 33-го тура испанской Примеры «Бетис» дома потерпел поражение от «Валенсии» со счетом 1:2.

В составе «Валенсии» дубль оформил Гонсало Гедеш. Первый мяч португалец забил на 45-й минуте с передачи Родриго, второй гол полузащитник забил на 49-й минуте с передачи Даниэля Парехо.

Единственный мяч в составе «Бетиса» забил Джованни Ло Чельсо на 78-й минуте с пенальти.