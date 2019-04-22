Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прибыл в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира.

Об этом сообщает официальный Twitter сборной России.

Отметим, в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Ковальчук принял участие в 64 встречах и набрал 34 (16+18) очка. «Кингз» не смогли пробиться в плей-офф НХЛ.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.

Ранее главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал слухи о переходе Ильи Ковальчука в омский клуб. Хартли сказал, что он об этом ничего не знает, ведь у Ковальчука контракт еще на два года.

Кроме того, российские хоккеисты Евгений Малкин и Илья Ковальчук попали в топ-10 худших игроков НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Информацию на официальном сайте разместила пресс-служба Национальной хоккейной лиги.