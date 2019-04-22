Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

По словам Клоппа, дерби Манчестера — не та вещь, на которую «Ливерпуль» может повлиять.

«И похоже, что «Юнайтед» тоже не может», — добавил тренер.

Он отметил, что дерби — это обычный матч, который «горожане» должны провести.

«Нам тоже приходилось играть против «МЮ», и тогда они были в значительно лучшей форме, чем сейчас», — сказал Клопп, слова которого приводит Goal.

Отметим, после 35 матчей «Ливерпуль» располагается на первом месте в английской премьер-лиге, набрав 88 очков и опережая «Манчестер Сити», у которого на одну игру меньше.

Матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится 24 апреля.