Российский боец UFC Ислам Махачев назвал имя бойца, которого ненавидит больше всех.

«Кевин Ли. Не выношу его. Преследовать его в категории до 77 кг? Не знаю, пока не думал об этом», – сказал Махачев, слова которого приводит Sports.

Напомним, Махачев принимал участие в турнире UFC в Санкт-Петербурге и одержал победу над своим соотечественником Арманом Царукяном.

Ранее отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап выразил мнение, что в промоушене могут появиться новые чемпионы из России. В частности, Нурмагомедов-старший высоко оценил возможности Ислама Махачева. Нурмагомедов предположил, что Махачев сможет стать новым чемпионом UFC. «Я думаю, следующим чемпионом будет Ислам Махачев. Это мое личное мнение», — заявил тренер.