Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о самых важных играх в своей жизни.

По словам Аршавина, у него было три самых значимых матча в жизни. Это финал Кубка УЕФА с «Рейнджерс», матч сборных России и Англии в 2007 году в «Лужниках», и игра в Раменском, в которой «Зенит» впервые стал чемпионом России.

Футболист отметил, что финал Кубка УЕФА не был самым сложным и напряжённым матчем, потому что до него ещё возникало много трудных ситуаций — когда выстояли в Вильярреале, когда проиграли 1:3 в Марселе и затем выиграли со счётом 2:0 дома.

«С «Баварией» я, к сожалению, не играл, когда разгромили её со счётом 4:0. Финал, хотя и был очень волнительным, но был, наверное, чуть ли не одним из самых простых событий в моей жизни», — сказал Аршавин, слова которого приводит RT.

Ранее Аршавин рассказал о своей активности в социальных сетях. По словам бывшего футболиста, инстаграм и он — это две противоположности. Однако современные реалии и нынешняя деятельность Аршавина требуют заниматься публикацией постов.

Кроме того, адвокат жены Андрея Аршавина Алисы Марина Дубровская рассказала, что в адрес футболиста вынесены временные алименты, а суд дал время сторонам на примирение. По словам Дубровской, в адрес Аршавина были вынесены временные алименты размером около 400 тысяч рублей, и суд дал срок для примирения в полтора месяца.