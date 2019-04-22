Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подписал новый контракт с башкирской командой.

Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Курносов. По его словам, которые приводит «Чемпионат», соглашение со специалистом подписано на один сезон.

Отметим, для Николая Цулыгина завершившийся сезон стал дебютным в Континентальной хоккейной лиге в должности главного тренера. Под его руководством уфимская команда заняла шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, набрав 72 очка в 62 матчах. В плей-офф уфимский клуб обыграл магнитогорский «Металлург» (4-2) и «Автомобилист» (4-1). Текущий контракт Цулыгина заканчивается в конце сезона.

Ранее сообщалось, что петербургский хоккейный клуб СКА может пополниться двумя игроками «Салавата Юлаева» по окончании текущего сезона. Руководство питерских армейцев проявляет интерес к защитнику уфимцев Захару Арзамасцеву и форварду Александру Кадейкину. У защитника «Салавата» контракт истекает по окончании сезона, Кадейкин по соглашению отыграет за полуфиналистов Кубка Гагарина ещё год.