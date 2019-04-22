Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о трансферной политике сине-бело-голубых.

«Не покупать таких, как Клаудио Маркизио можно хотя бы? Не говорю про топовых футболистов, которые пришли», — сказал Быстров.

Он отметил, что молодые футболисты, которые придут к этим топовым футболистам, будут расти намного быстрее, нежели с иностранцами, которые «не тянут». Быстров, слова которого приводит «Советский спорт», считает, что надо просто не покупать некачественных легионеров, а ставить тогда своих.

Напомним, что Маркизио перешел в «Зенит» на правах свободного агента уже после закрытия летнего трансферного окна. В текущем сезоне итальянец провел за команду Сергея Семака девять матчей и забил два гола в российской премьер-лиге.