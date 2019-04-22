Российский фигурист Александр Лазукин рассказал о своем отношении к тому, что в СМИ его часто называют бойфрендом Туктамышевой.

По словам Лазукина, он надеется, что у него получается, чтобы его запомнили не только как бойфренда Туктамышевой. Фигурист рассказал, что это придумал не он, и ему вообще не нравится это слово, он не знает, откуда оно взялось, просто начали появляться заголовки в СМИ.

Лазукин отметил, его напрягало то, что в заголовках нет его фамилии вообще.

«В жизни я – член сборной России, а в текстах – бойфренд Туктамышевой», — сказал Лазукин, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Напомним, минувший сезон стал для Лазукина дебютным в составе сборной России: на чемпионате России он занял четвертое место и стал первым запасным команды. Из-за снятия с чемпионата мира Максима Ковтуна Андрей Лазукин выступил в Сайтаме и занял 10 место. На командном чемпионате мира в Фукуоке Лазукин стал пятым в короткой программе и восьмым в произвольной.