«Зенит» рассказал, что клубным врачам дали допуск в СИЗО к нападающему Александру Кокорину.

Как сообщает пресс-служба, «Зенит» получил разрешение, но ни время визита, ни сама процедура еще не определены.

«Зенит» подавал ходатайство, где указал фамилии двух клубных врачей. Один из них поедет в Москву, когда все формальности будут улажены», — сообщила пресс-служба.

Напомним, братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.