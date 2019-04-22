Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о вратаре сборной России Маринато Гилерме.

По словам Быстрова, все сильные футболисты выступают за свои сборные. Лишь единицы приехали в Россию, освоились и играют на хорошем уровне, а Фернандес — единственный сильный натурализованный игрок.

Быстров отметил, что Гилерме — хороший игрок, но ничем не сильнее российских вратарей, а он должен быть сильнее на две головы.

«Матч с ЦСКА смотрели? Какой он гол пропустил? Не понимаю, почему его вызывают в национальную команду», — сказал Быстров, слова которого приводит «Советский спорт».

Ранее Маринато Гилерме рассказал, как чувствует себя в национальной команде.

Спортсмен сообщил, что все подсказки на поле отдаёт только на русском языке. «Это уже автоматически происходит, не думая», — сказал Гилерме. Голкипер добавил, что Марио Фернандес, который также является натурализованным игроком, прекрасно понимает команды на русском.