Российская фигуристка Елена Ильиных рассказала, что пока не планирует завершать карьеру.

По словам Ильиных, она так сильно любит фигурное катание, что рано говорить о том, что она с ним расстается.

«Вопрос завершения карьеры пока ни с кем официально не обсуждала», — сказал Ильиных, слова которой приводит «Р-Спорт».

Ранее чемпионка Олимпиады в Сочи Ильиных объявила о своем решении завершить спортивную карьеру. Об этом она рассказала в эфире программы «Даешь ЗОЖ» на радио Megapolis FM.

Ильиных заявила, что она сейчас уже не катается и не проводит подготовку к следующему сезону: «Я закончила карьеру фигуристки. Сейчас вместе с Юлей Липницкой занимаемся академией, даем мастер-классы по всему миру», — заявила спортсменка.