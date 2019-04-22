Российский вратарь польской «Медзи» Сослан Джанаев провел первый матч за новый клуб.

Россиянин отыграл полный матч во встрече с «Заглембе» из Сосновца (2:2) и пропустил два гола, один из которых – с пенальти.

Футболисты «Заглембе» нанесли 14 ударов, 7 – в створ ворот Джанаева.

Ранее Джанаев, который в феврале покинул казанский «Рубин», в трех матчах подряд оставался в запасе.

«Медзь», набрав 33 очка в 31 матче, занимает 12-е место в таблице чемпионата Польши.

Джанаев перешел туда на правах свободного агента, поскольку 8 февраля расторг контракт с «Рубином».

Сослан недавно восстановился после травмы плеча, которая мешала ему проводить матчи РПЛ – всего четыре игры он провел в первой части сезона.

Для Джанаева «Медзь» — седьмой клуб в карьере после «Камаза», «Спартака», «Ахмата», «Алании», «Ростова» и «Рубина».