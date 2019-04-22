В матче 33-го тура итальянской Серии А «Наполи» потерпел домашнее поражение от «Аталанты из Бергамо со счетом 1:2.

В составе бергамцев по мячу забили Дуван Сапата с передачи Йосипа Иличича на 69-й минуте и Марио Пашалич с передачи Дувана Сапаты на 80-й минуте.

У неаполитанцев единственный мяч забил Дрис Мертенс на 28-й минуте встречи.

После 33 матчей команда Карло Анчелотти располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 67 очками. Подопечные Джан Пьеро Гасперини поднялись на пятую строчку в таблице, набрав 56 очков.

Следующий матч «Наполи» проведет 28 апреля дома против «Фрозиноне», «Аталанта» 25 апреля примет «Фиорентину» в рамках полуфинала Кубка Италии.

Ранее стало известно, что туринский «Ювентус» в восьмой раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу. В матче 33-го тура Серии А «Ювентус» на своём поле принимал «Фиорентину» и одержал волевую победу со счётом 2:1.