Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек может стать футболистом итальянского «Милана».

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato. По информации источника, итальянский клуб следит за голландским игроком уже несколько лет и летом готов провести переговоры по его трансферу. Однако купить футболиста будет сложно, потому что голландский клуб оценивает его не менее чем в 60 миллионов евро.

Отметим, ван дек Бек является воспитанником «Аякса». В текущем сезоне 22-летний защитник принял участие в 31 матче чемпионата Голландии, в которых забил восемь голов. На его счету также три гола и две результативные передачи в 16 матчах Лиги чемпионов. Контракт хавбека с амстердамским клубом действует до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что голландский футбольный клуб «Аякс» побил клубный рекорд по количеству голов за один календарный сезон. Это произошло в матче 31 тура чемпионата страны против «Гронингена». Единственный и рекордный мяч в матче забил нападающий Клаас-Ян Хунтелаар.