Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержал переход в итальянский клуб форварда «Бенфики» Жоау Фелиша.

Об этом сообщает A Bola. По информации источника, руководство туринцев планирует приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готово выплатить за 19-летнего португальца 120 миллионов евро. Отмечается, что за трансфер Фелиша поборются «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Реал», которые тоже готовы предложить за клубу из Лиссабона более 100 миллионов евро.

Отметим, Фелиш является воспитанником «Бенфики». В нынешнем сезоне нападающий провел 38 матчей за «Бенфику» во всех турнирах и записал на свой счет 16 забитых мячей и 9 голевых передач.

Действующий контракт форварда рассчитан до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

Ранее стало известно, что туринский «Ювентус» в восьмой раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу. В матче 33-го тура Серии А «Ювентус» на своём поле принимал «Фиорентину» и одержал волевую победу со счётом 2:1.