Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

КХЛ назвала имена лучших игроков апреля

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала имена трёх лучших игроков апреля. Примечательно, что среди них не оказалось ни одного представителя омского «Авангарда», сыгравшего в финале Кубка Гагарина.

Стало известно, когда Емельяненко проведет следующий бой после падения с велосипеда

Президент организации Gorilla Fighting Championship (GFC) Александр Гурьянов рассказал, когда российский боец Александр Емельяненко проведёт следующий бой.

РУСАДА не будет предупреждать спортсменов о визитах допинг-офицеров

Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что спортсмены не получают предварительного предупреждения о визитах допинг-офицеров.

В среду к Кокорину допустят врача «Зенита»

Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что в следующую среду, 24 апреля, к её подзащитному в СИЗО сможет попасть спортивный врач ФК «Зенит». Об этом она объявила в прямом эфире в своем аккаунте в «Инстаграме».

Косторная — о травме ноги: Кость не выдержала и сломалась

Российская фигуристка Алёна Косторная, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, рассказала, почему пропустила юниорский чемпионат мира в Загребе. Спортсменка сообщила, что у неё была травма ноги, предпосылки к которой появились ещё в начале сезона.

Григорян стал новым главным тренером лидера ФНЛ

Александр Григорян, работавший в последнее время на телевидении, стал новым главным тренером «Тамбова», который занимает первое места в таблице ФНЛ.

Скудра хочет видеть Войнова в «Тракторе»

Главный тренер челябинского «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал слухи о переходе Вячеслава Войнова и Даниса Зарипова в его команду. По словам Скудры, Вячеслав Войнов — один из сильнейших российских защитников.

Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев пропустит оставшиеся матчи сезона-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба. Как сообщается на сайте, у футболиста обнаружена травма правого колена.

Ильиных передумала завершать карьеру фигуристки

Российская фигуристка Елена Ильиных рассказала, что пока не планирует завершать карьеру. Ранее чемпионка Олимпиады в Сочи Ильиных объявила о своем решении завершить спортивную карьеру.