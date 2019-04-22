Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с Гжегошем Крыховяком и Мануэлом Фернандешем.

По словам Кикнадзе, Крыховяка «Локомотив» будет выкупать.

«Это наше обязательство. Гжегош заслуживает этого. Он хорошо вписался, комфортно себя чувствует в команде. Сам футболист хочет играть у нас, и мы рассчитываем на него. В течение нескольких недель этот вопрос будет рассмотрен», — сказал функционер.

По поводу Фернандеша Кикнадзе рассказал, что у него нет ответа.

«В начале года мы с ним обсуждали его уход. Он сам говорил, что собирается покинуть команду. Уважаю этого футболиста. Жаль, что он провел огромное количество времени вне поля во времена Смородской. Затем были сложные переговоры о новом контракте с Геркусом. Считаю, что он не все показал», — сказал Кикнадзе в эфире «Матч Премьер».

Напомним, ранее сообщалось, что португальский полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш попал в сферу интересов итальянского «Милана». Отмечается, что россонери направят предложение о трансфере футболиста в «Локомотив» в ближайшие недели.

В текущем сезоне российской премьер-лиги полузащитник провел 18 встреч, в которых, сумел отличиться тремя забитыми мячами и сделать пять результативных передач.