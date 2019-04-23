27 апреля в Муринском парке состоится легкоатлетический забег «Kalinin Run».

10:00 – 10:50 — работа мандатной комиссии, выдача стартовых номеров.

11:05 — размещение участников у линии старта, забег на дистанции 0,5 км (девочки).

11:15 — размещение участников у линии старта, забег на дистанции 0,5 км (мальчики).

11:30 — размещение участников у линии старта, забег на дистанции 1,5 км (девушки).

11:45 — размещение участников у линии старта, забег на дистанции 1,5 км (юноши).

12:05 — размещение участников у линии старта, забег на дистанции 3 км (женщины).

12:25 — размещение участников у линии старта, забег на дистанции 3 км (мужчины).

13:00 — награждение призеров и победителей соревнований.

25 апреля будут опубликованы списки участвующих

При себе иметь питьевую воду, спортивную форму и обувь. Сообщаем, что в месте проведения соревнований раздевалки отсутствуют!

Участникам до 18 лет необходим медицинский допуск