В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» дома сыграл вничью с «Айнтрахтом» из Франкфурта со счетом 1:1.

Единственный гол в составе «Айнтрахта» забил голландский полузащитник Джонатан де Гузман на 78-й минуте встречи. Отметим, де Гузман вышел на замену на 69-й минуте вместо Себастьяна Роде.

У «Вольфсбурга» отличился американский защитник Джон Брукс с передачи Феликса Клауса на 90-й минуте.

После 30 матчей клуб из Франкфурта занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 53 очка. «Вольфсбург» располагается на девятой строчке Бундеслиги с 46 баллами.

Команда Бруно Лаббадии следующий матч проведет 28 апреля на выезде против «Хоффенхайма». Подопечные Адольфа Хюттера одним днем ранее встретятся дома с берлинской «Гертой», а 2 мая франкфуртской команде предстоит первый матч полуфинала Лиги Европы против «Челси».