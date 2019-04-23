«Спортивный двор», посвященный празднику весны и труда.

25 апреля 2019 года в 14:30 на внутридворовой площадке по адресу: ул. Сикейроса, д. 7. состоится физкультурное мероприятие для жителей Выборгского района Санкт-Петербурга «Спортивный двор», посвященное празднику весны и труда. Для участников мероприятия, инструкторами по организационно-массовой работе СПб ГБУ «Центр спорта Выборгского района» будут организованы интерактивные площадки: веселые эстафеты «Мега-лодки» и «Мега-лыжи», дартс, кольцеброс, гигантский баскетбол, русские шашки, мини-футбол, флорбол и другие подвижные игры.

Самых активных участников ждут грамоты от Центра спорта Выборгского района.