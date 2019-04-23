Соревнования по скандинавской ходьбе среди лиц старшей возрастной группы «Активная ходьба-2019»

Соревнования проводятся 27 апреля 2019 года. Место сбора участников и старт в парке «Рыбацкий» Невского района Санкт-Петербурга. Прибытие участников соревнований не позднее 09 часов 45 минут (регистрация участников с внесением в заявочный лист). Начало соревнований в 10 часов 00 минут.

К участию в соревнованиях допускаются лица старшей возрастной группы Невского района, не имеющие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья. Спортивная форма, обувь, соответствующая требованиям к месту проведения соревнований, обязательны.

Программа соревнований:

1. Мастер классы инструкторов по организационно-массовой работе СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Невского района» Иванова А.Л. и Кочетова А.И. по оздоровительным системам для лиц старшей возрастной группы Невского района.

2. Методология и практика разминки с использованием палок для скандинавской ходьбы с элементами суставной гимнастики.

3. Заход в скандинавской ходьбе. Дистанция трассы будет определена судейской коллегией в день соревнований исходя из погодных условий и состава участников.