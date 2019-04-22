В матче 35-го тура английской премьер-лиги лондонский «Челси» дома сыграл вничью с «Бернли» со счетом 2:2.

В составе хозяев по мячу забили Н’Голо Канте с передачи Эдена Азара на 12-й минуте и Гонсало Игуаин с передачи Сезара Аспиликуэты на 14-й минуте.

У гостей на 8-й минуте забил Джефф Хендрик, а на 24-й минуте отличился Эшли Барнс с передачи Криса Вуда.

После 35 матчей команда Маурицио Сарри занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 67 очков. Столько же у другого лондонского клуба — «Тоттенхэма».

Подопечные Шона Дайча располагаются на 15-й позиции в английской премьер-лиге, имея в активе 40 баллов.

Следующий матч «Челси» проведет 28 апреля на выезде против «Манчестер Юнайтед». «Бернли» в этот же день встретится с «Манчестер Сити».