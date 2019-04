View this post on Instagram

Дорогие друзья, у меня для вас хорошая новость! 24 апреля в 15:00 я проведу свой первый мастер-класс в Москве в школе фигурного катания @mishin.club по адресу: Строительный проезд, 7А. Для записи обращайтесь по телефону: ‭+7 (985) 311-02-47‬ или заходите на страничку 👉🏻@mishin.club и записывайтесь здесь. Буду рада всех видеть! Жду вас❤️