Российская фигуристка Софья Самодурова сообщила, что проведёт мастер-класс.

Мероприятие состоится в среду, 24 апреля, в Москве. Об этом фигуристка написала на своей странице в «Инстаграме». «Буду рада всех видеть! Жду вас», — подчеркнула Самодурова.

Напомним, в минувшем сезоне Самодурова впервые выступала на взрослом уровне. Спортсменка дважды поднялась на пьедестал почёта этапов Гран-при и вышла в финал серии. На чемпионате России Самодурова заняла шестое место, что позволило ей отобраться на чемпионат Европы. Дебютный для себя старт спортсменка провела успешно и выиграла золотую медаль. Затем Самодурова выступила на личном и командном чемпионатах мира.

Ранее Илья Авербух, который является постановщиком произвольной программы Самодуровой, сообщил, что продолжит сотрудничество с фигуристкой.