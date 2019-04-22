Российская фигуристка Софья Самодурова сообщила, что проведёт мастер-класс.
Мероприятие состоится в среду, 24 апреля, в Москве. Об этом фигуристка написала на своей странице в «Инстаграме». «Буду рада всех видеть! Жду вас», — подчеркнула Самодурова.
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Дорогие друзья, у меня для вас хорошая новость! 24 апреля в 15:00 я проведу свой первый мастер-класс в Москве в школе фигурного катания @mishin.club по адресу: Строительный проезд, 7А. Для записи обращайтесь по телефону: +7 (985) 311-02-47 или заходите на страничку 👉🏻@mishin.club и записывайтесь здесь. Буду рада всех видеть! Жду вас❤️
Напомним, в минувшем сезоне Самодурова впервые выступала на взрослом уровне. Спортсменка дважды поднялась на пьедестал почёта этапов Гран-при и вышла в финал серии. На чемпионате России Самодурова заняла шестое место, что позволило ей отобраться на чемпионат Европы. Дебютный для себя старт спортсменка провела успешно и выиграла золотую медаль. Затем Самодурова выступила на личном и командном чемпионатах мира.
Ранее Илья Авербух, который является постановщиком произвольной программы Самодуровой, сообщил, что продолжит сотрудничество с фигуристкой.