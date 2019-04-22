Бывший полузащитник футбольного клуба «Зенит» Владимир Быстров оценил игру петербургской команды в матче против «Краснодара».

«Зенит» вышел и доказал, что они — номер один», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ». Экс-футболист признался, что не ожидал от сине-бело-голубых такой атакующей игры. «Надо поблагодарить за это Сергея Семака«, — отметил Быстров.

Напомним, «Зенит» одержал победу со счётом 3:2 и упрочил своё лидерство в турнирной таблице: команда идёт на первом месте с 51 очком. Ближайшим преследователем является московский «Локомотив», отстающий на восемь очков.

В игре с «Краснодаром» забитыми голами отличились нападающий Артём Дзюба и защитник Ярослав Ракицкий, точно пробивший со штрафного.