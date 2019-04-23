Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о забавном случае, произошедшем во время одного из её матчей.

Спортсменка сообщила, что прямо во время игры кто-то из болельщиков попытался занять у неё денег. «Видимо, ставочка не прошла», — пошутила Касаткина, слова которой приводит «Матч ТВ». Теннисистка отметила, что в основном все болельщики кричат с трибун одно и то же.

Также Касаткина призналась, что во время игры её может вывести из себя всё что угодно. «Теннисная психология — это очень тонкая вещь», — пояснила спортсменка.

Ранее Касаткина, прекратившая совместную работу со своим тренером, рассказала, что сейчас она отдыхает и готовится сама. Правда, иногда ей помогает брат – набрасывает мячи на тренировках. Россиянка ищет нового тренера, но не слишком интенсивно.