Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино несколько лет назад был готов переехать работать в Россию. Об этом сообщил футбольный функционер Тимур Лепсая в эфире программы «Тотальный футбол» на «Матч ТВ».

По словам Лепсая, их пути пересекались, когда тот еще возглавлял «Эспаньол». Агент позвонил Лепсая и сказал, что Маурисио готов работать в России, если какой-то большой клуб будет заинтересован. Переход был реален. Консультировались с клубами, созванивались с Почеттино. Но до конкретики не дошло.

«К счастью для Маурисио и к сожалению для российских клубов», — сказал Лепсая.

47-летний Почеттино наставлял «Эспаньол» с 2009 по 2012 год. А затем он перешел в АПЛ, возглавив «Саутгемптон». Год спустя после этого аргентинец возглавил «Тоттенхэм Хотспур».