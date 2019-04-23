Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров подвел итог красивой победе петербургского клуба в выездной игре 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:2). По словам Володи, это была одна из топоповых игр в нашем чемпионате.

Также это была ключевая встреча, поскольку все конкуренты потеряли очки, а «Зенит» набрал. В итоге, питерцы оторвались от преследователей на безопасное расстояние. Теперь сложно представить, что может помешать им добиться своей цели в этом сезоне.

«Зенит» с 51 очком, верховодит турнирную таблицу РПЛ. На втором месте московский «Локомотив» с 43 очками. «Краснодар» занимает третье место.

В 25-м туре «Зенит» сыграет с московским «Динамо». Матч пройдет на «Газпром-Арене» 24 апреля. Начало в 21.00.