Когда в шестой игре серии первого раунда плей-офф НХЛ «Даллас» дома в первом овертайме сломил сопротивление «Нэшвилла», выйдя в полуфинал Западной конференции, стало понятно, что из Кубка Стэнли вылетели победители трех дивизионов – «Тампа-Бэй» (Атлантический), «Калгари» (Тихоокеанский) и «Нэшвилл» (Центральный).

Вполне может вылетел и четвертый победитель Столичного дивизиона — «Вашингтон». Ему предстоит сыграть седьмую встречу с «Каролиной». В другом седьмом матче на Западе «Сан-Хосе» играет «Вегас Голден Найтс». Победитель противостояния сыграет с «Колорадо».

На Востоке в полуфинал конференции уже вышли «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Айлендерс», выигравшие свои серии без единого поражения