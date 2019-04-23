Экс-форвард СКА Максим Рыбын ушел из «Салавата Юлаева», где выступал последнее время. У нападающего закончился контракт с уфимским клубом, который «Салават решали не продлевать.

«Салават», объявив о новости, поблагодарил ветерана за профессионализм и характер, который тот проявлял в матчах, за самоотверженную игру в каждом эпизоде и пожелал ему дальнейших успехов в карьере.

За «Салават» Рыбин играл мало, проведя всего 17 игр в регулярном чемпионате (5 очков) и 11 матчей в плей-офф (одно очко).

Ранее хоккеист провел четыре сезона за СКА, выступая в команде с берегов Невы с 2009 по 2013 год.