Форвард «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим игроком 24-го тура РПЛ по версии совместного голосования лиги и телеканалов «Матч Премьер» и «Матч ТВ». Долговязый нападающий из Санкт-Петербурга собрал 28 155 голосов в голосовании ВК, что составляет 62,1% из всех проголосовавших.

Напомним, что в прошедшую субботу Дзюба прервал свою серию без голов, когда он не мог забить за «Зенит» с октября. Артем открыл счет в матче с «Краснодаром», а в самом конце матча принес победу питерскому клубу: продавил Мартыновича и оформил дубль.

Дзюба забил 50-й гол за «Зенит» и сотый мяч в чемпионатах России.

«Зенит» в гостях победил «Краснодар» со счетом 3:2. Помимо Дзюбы у команды Сергея Семака отличился Ярослав Ракицкий. В ближайшем матче «Зенит» на «Газпром-Арене» сыграет с «Динамо».