Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итог судейской работы в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной», в котором его команда уступила 2:5.

По словам Овечкина, арбитры весь матч свистели странно, но это не сюрприз.

«Не хочу быть плохим парнем, или кем-то в подобном роде, но это не весело. Это была хорошая битва», — сказал после матча Овечкин.

Судьи не засчитал шайбу Овечкина, когда он сравнял счет в середине третьего периода. О том, что у Овечкина не будет дубля стало понятно после видеопросмотра из «военной комнаты» в Торонто. Овечкин сильно возмущался решение арбитров, ругал судей. Это повлекло собой удаление нападающего до конца игры.