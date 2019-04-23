«Юта Джаз» переиграла «Хьюстон Рокетс» в четвертой игре серии четвертьфинала плей-офф Западной конференции НБА. Матч проходил на «Вивинт Смарт Хоум Арене» в Солт-Лейк-Сити и завершилась со счетом 107:91 в пользу бывшей команды Андрея Кириленко.

«Юта» уверенно выиграла первую четверть, однако затем позволила «Хьюстону» подобраться. Хорошая игра в последнем отрезке игры позволила хозяева одержать первую победу в серии. Счет в противостоянии стал 3-1 в пользу «Рокетс» — «джазмены» размочили счет.

Наиболее результативным игроком в составе «Юты» был Донован Митчелл, набравший 31 очко. Еще 23 очка собрал Джей Краудер. Испанец Рики Рубио оформил дабл-дабл, сделав 18 очков и 11 передач. У «Рокетс» тридцаху «наклепал» лучший игрок этого сезона НБА Джеймс Харден, а еще 23 очка добавил звездный разыгрывающий Крис Пол.

Пятый матч в игре состоится в Хьюстоне в ночь на 25 апреля.