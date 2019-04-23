Нападающий «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо внес огромный вклад в победу «Милуоки» в 4-м матче серии первого раунда плей-офф Востока НБА против «Детройта». Яннис набил 41 очко, а его команда выиграла гостях со счетом 127:104, тем самым одержав победу в серии без единого поражения, выйдя во второй раунд плей-офф.

Адетокунбо в этом матче почти не уходил с площадки первые три четверти, сыграв 31 минуту 55 секунд. Яннис стал первым игроком в истории, кому далось набрать 40 и больше очков в матче плей-офф, используя менее 32 минут.

В нынешнем плей-офф Адетокунбо сыграла четыре встречи, в которых в среднем за игру набирал 26,3 очка, делая 8,3 подбора и 4,1 передачи. В полуфинале Восточной конференции «Милуоки» сыграет с «Бостон Селтикс», который в четвертьфинале также всухую наказал «Индиану Пэйсерс».