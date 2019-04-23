Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез рассчитывает покинуть клуб в летнее трансферное окно. Алжирец недоволен игровым временем, которое предоставляет ему главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола.

По информации издания Daily Mail, Марез неоднократно говорил об этом представителям клуба в последнее время. Вингер уверен, что должен получать больше игрового времени, и готов покинуть стан «Манчестер Сити», если ситуация не поменяется.

Напомним, что Марез перебрался в «Манчестер Сити» летом прошлого года из «Лестера». «Сити» отдал за него € 67,8 млн. Это второй трансфер в списке самых дорогих в истории клубе после покупки бельгийца Квеина Де Брейне.

В текущем сезоне 28-летний форвард сыграл в 26 матчах АПЛ, из которых 13 раз появлялся в основе «Манчестер Сити». В этих матчах он забил шесть голов и отдал три результативные передачи.