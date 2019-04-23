Полузащитник «Севильи» Куинси Промес вспомнил о выступлении за «Спартак» и рассказал, что не понимает причин, почему все ополчились на капитана красно-белых Дениса Глушакова.

Промес сказал, что очень скучает по «Спартаку». Любит Москву, клуб, фанатов. Здесь он провел четыре года, за которые это стало для него настоящим домом. Квинси старается смотреть все игры.

Также голландец не понимает ситуации с Глушаковым. По словам футболиста, Глушаков — капитан и лидер команды многие годы.

Я не понимаю, почему все против него, он доказал, что любит спартаковский ромбик. Когда мы стали чемпионами, он был нашим лидером», — сказал Промес в эфире программы «Тотальный футбол».

Промест призвал поддержать Глушакова. Нужно помнить, что он сделал для клуба.

Напомним, что Промес покинул «Спартак» прошлым летом, перебравшись в «Севилью».