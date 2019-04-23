Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг заявил, что нужно ужесточить наказание за проявление расизма со стороны болельщиков. По его мнению, оно должно быть более суровыми, чем просто денежные штрафы, которые не причиняют вреда богатым клубам.

«Я бы призвал к автоматическому снятию девяти очков за расистские оскорбления. Звучит сурово, но какой болельщики рискнет оскорблять на расовой почве, если это может привести к вылету его команды или лишению шансов на титул? Кроме того, клуб должен провести три игры при пустых трибунах», — отметил Стерлинг.

Ранее Рахим призывал дисквалифицировать стадион в Черногории, в тот момент, когда футболисты сборной Англии подвергались расистским оскорблениям в игре с черногорцами.