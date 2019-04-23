Nevasport продолжает серию материалов о лучших иностранных футболистах команд Российской премьер-лиги. Мы уже рассказывали, как могла бы выглядеть сборная «Зенита», московских «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА, а также казанского «Рубина». В этот раз речь пойдет о московском «Динамо».

Вратарь: Роман Березовский

Конечно, считается, что армянский голкипер больше принадлежит к «Зениту» — матчей в Петербурге он отыграл больше. Но именно в «Динамо» Березовский перед закатом карьеры показал всю свою мощь. Вратарь отбивал практически все пенальти, что назначали рефери в его ворота, и конкурировать с ним было чрезвычайно сложно.

Правый центральный защитник: Люк Уилкшир

Первый австралиец в истории РПЛ пришел в «Динамо» из «Твенте» и сразу показал отличный уровень. Люк не считался гениальным игроком на своей родине, а приглашение его в сборную Гусом Хиддинком за два года до прихода Уилкшира в Россию многим не понравилось. Но Уилкшир стал одним из лучших в «Динамо». Он отыграл в Москве шесть лет, вернулся в Голландию, а затем его снова потянуло в Россию – Люк перешел в «Терек», а затем опять в «Динамо», но в этот раз не срослось.

Центральный защитник: Леандро Фернандес

«Динамо» стало для аргентинского защитника единственным европейским клубом, остальную карьеру он играл на родине или в Уругвае. В Москве Фернандес даже был капитаном, его уважали все футболисты, а в классе защитника не приходилось сомневаться – он отыграл в команде восемь лет.

Левый центральный защитник: Марко Ломич

Классный сербский защитник отлично играл за «Динамо» в течение пяти лет – с в 2010 по 2014 годы. При нем левый фланг был надежно закрыт, а когда он ушел – команда как по мановению палочки посыпалась и вылетела в ФНЛ. Правда, и Ломич попал не в лучшую команду – «Мордовия» долго в РПЛ не продержалась.

Центральный полузащитник: Адриан Ропотан

Румынский хавбек был хорош в начинании атак, но конкуренция в том «Динамо» была более, чем серьезная. Поэтому долго Ропотан в команде не продержался и ушел в команду классом пониже – сначала в «Томь», а потом в нижегородскую «Волгу».

Центральный полузащитник: Звездан Мисимович

Действительно звездный футболист, круче всех португальцев, которые приходили в «Динамо» при Федорычеве. Мисимович выигрывал Бундеслигу в составе «Вольфсбурга» и «Баварии», а с «Динамо» ему удалось дойти до финала Кубка России, но на этом достижения закончились, хотя индивидуально он был очень хорош.

Левый вингер: Матье Вальбуэна

Француз до сих пор показывает высокий класс: совсем недавно он в составе «Фенербахче» потрепал нервы «Зениту». Во времена игры за «Динамо» Матье был мотивирован, хоть и играл против команд не самых сильных. Но потом в московском клубе начались проблемы с финансированием, и француз принял решение уйти обратно в родной чемпионат.

Атакующий полузащитник: Мигель Данни

Данни был невероятно хорош и в «Динамо», и в «Зените». Он единственный из той плеяды португальцев, кто в итоге стал реально полезным футболистом и в итоге принес прибыль, ведь его продали за 30 миллионов долларов. Данни нравилось в «Динамо» настолько, что он даже набил на руке литеру «Д», из-за чего его сначала не хотели принимать болельщики «Зенита».

Правый вингер: Балаж Джуджак

Еще один звездный футболист. Изначально Балаж приехал в Россию благодаря «Анжи», но провел в махачкалинском клубе всего восемь матчей, после чего перешел в «Динамо», где задержался на четыре года. Джуджак стал лидером команды и одним из лучших футболистов чемпионата России на тот момент.

Центральный нападающий: Андрей Воронин

«Динамо» начала 2010-х умело удивлять трансферами, покупая футболистов топ-клубов. Воронин – точно из таких, ведь совсем недавно он играл в АПЛ за «Ливерпуль», а теперь пылит за «Динамо» в России, и делает это весьма неплохо.

Центральный нападающий: Кевин Кураньи

Наверное, самый звездный иностранный футболист «Динамо» за всю историю клуба. Серебряный призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной Германии не приехал отбывать номер и доигрывать, как это могло показаться. Он был одним из лучших в чемпионате России, забивая в среднем по десять голов в премьер-лиге за сезон.