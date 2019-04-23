Наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поведал о том, как будет проходить ротация состава на следующий сезон. По его словам, эксперименты закончатся, костяк команды будет определен четче. Это связано с тем, что команду нужно готовить к Олимпийским играм 2022 года.

«Ротация основного состава не будет такой, как в прошлом сезоне. В прошлом году мы могли экспериментировать и проверить в деле большое количество спортсменов», — цитирует Хованцева «Известия»

Хованцев при этом призвал понимать, что по шестым номерам изменения бывают. В резерве не будет биатлонистов-ветеранов, а только молодые спортсмены.